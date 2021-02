Torre del Greco – Ingresso in Giunta, Immacolata Marra nuovo assessore alla Nettezza Urbana

E’ il giorno del nuovo assessore alla N.U di Torre del Greco. Il duo Buono-Mele ha optato per l’avvocato Immacolata Marra, esperta di diritto civile e amministrativo. Un nome di sicuro spessore, l’avvocato Marra succede all’ex assessore Raffaele Arvonio e alle 15:30 firmerà le deleghe in presenza del Sindaco. Nelle ultime ore sembra vicino il ritorno in maggioranza di Carmela Pomposo che nominerà l’assessore Annarita Ottaviano