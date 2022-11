Torre del Greco- Informatizzare i punti vendita: parte un ciclo di eventi gratuiti

Nell’hub innovativo Stecca a Torre del Greco si parla delle sfide e opportunità della digitalizzazione dei negozi con gli esperti di Nowtech e Assoprovider

I punti vendita italiani sono sempre di più un luogo informatizzato. Secondo uno studio di Osservatorio Mondo Retail il 40% dei punti vendita accetta pagamenti via smartphone, il 15% utilizza cartellini di prezzo interattivi e scaffalature intelligenti, il 13% vetrine smart, mentre il 79% ha un proprio sito ecommerce.

“I numeri sono incoraggianti, ma le sfide per informatizzare i punti vendita sono tanti. Gli interventi che i negozi fanno sono spesso legati a rispondere a una singola esigenza, mentre manca il quadro d’assieme. Un gestionale, per esempio, non risolve solo i problemi di magazzino ed esuberi, ma è anche uno strumento per monitorare le performance del personale e il comportamento dei clienti”, spiega Antonio Aprea, Ceo di Nowtech, azienda specializzata in software gestionali e sicurezza.

Per aiutare i negozi a vincere queste sfide Nowtech, insieme all’incubatore e spazio di coworking, Stecca di Torre del Greco e all’associazione Assoprovider, che riunisce gli operatori di prossimità italiani, dà vita a un ciclo di eventi gratuiti “Punto di vendita informatizzato: tra sfide e opportunità”, dedicati proprio ai negozianti e alle catene di franchising che puntano a sfruttare di più i vantaggi della digitalizzazione dei negozi, come la riduzione degli sprechi di tempo e denaro e il miglioramento delle performance nelle vendite:

“Ascom ha a cuore la situazione che oggi vivono i piccoli imprenditori, che portano avanti un negozio tra mille difficoltà e provano a riprendersi dopo gli anni del Covid. Crediamo che l’informatizzazione serva ad accelerare la loro ripresa e crescita e servono occasioni di confronto per far conoscere praticamente quali sono le opportunità del digitale, con gli interventi di esperti e casi studio”, dichiara Giulio Esposito, presidente Ascom Torre del Greco.

“Questo è il primo di una serie di eventi che Stecca sta lanciando per promuovere innovazione e sostenibilità anche nelle micro e piccole imprese. Un processo che va accompagnato a piccoli passi e che può dare risultati incrociando le istanze delle aziende con le nuove opportunità del mercato”, spiega Giuliana Esposito, Ceo di Stecca.

Il ciclo di eventi partirà da un primo evento (17 novembre ore 15 presso Stecca in c/o Molini Meridionali Marzoli, Via Calastro, 8 a Torre Del Greco). Questo primo evento offrirà una panoramica su qual è la fotografia oggi dell’informatizzazione dei punti vendita e quali sono le ultime innovazioni (e come funzionano). L’evento che vede la partecipazione di Ascom e sarà il primo di un ciclo di eventi gratuiti.