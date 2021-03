Torre del Greco – Incontro rappresentanti attività produttive e amministrazione, arrivano i primi risultati

Compie un altro passo decisivo in avanti la concertazione tra parti sociali, soggetti produttivi ed amministrazione comunale a Torre del Greco. Il 15 marzo, infatti, si è riunito il tavolo delle attività produttive a cui hanno partecipato per l’amministrazione, il Sindaco, Giovanni Palomba, l’Assessore al Bilancio, Annarita Ottaviano, l’Assessore al SUAP, Gennaro Polichetti, il dirigente Ufficio Tributi, Gennaro Russo, mentre in rappresentanza delle categorie di imprese, Giulio Esposito, Ascom Torre del Greco, Gianmarco Del Prato, Confesercenti Torre del Greco, Carlo Esposito, Associazione Sviluppo Area Porto, Gerardo Borriello, Associazione fondiaria Oasi Vesuvio, Giuliana Esposito, Stecca, Sergio Altiero, Confimprese Italia della Provincia di Napoli.

Un momento di confronto che è stato anche istituzionalizzato nel documento di programmazione economica (Dup) col quale si stileranno le idee di rilancio delle attività produttive in città e che assume concretezza dopo gli incontri interlocutori avviati negli ultimi mesi del 2020 e dopo la costituzione della nuova Giunta.

Il Tavolo era stato costituito per far fronte all’emergenza socio-economica generata dalla pandemia mondiale, con l’intento di studiare soluzioni concrete per garantire la sopravvivenza delle imprese del territorio e creare un percorso condiviso e di interlocuzione continua tra amministrazione ed operatori economici in termini di sviluppo territoriale a lungo termine.

Già nel mese di novembre erano state formulate delle proposte, sulla base di uno studio degli interventi realizzabili e messi in atto anche dalle altre amministrazioni, tra cui abbattimento del gettito fiscale a carico delle imprese in sofferenza, incentivi e meccanismi agevolativi per le nuove imprese e l’implementazione di uno strumento in grado di

ampliare le esperienze di vendita delle imprese locali.

A partire dalle richieste del Tavolo, l’Assessore al Bilancio, Annarita Ottaviano ha già promosso una serie di interventi concretizzati in una delibera del 04/03/2021, che prevede una riduzione media pari al 38% da applicare alle tariffe standard, relative al Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e l’esenzione totale per le imprese avviate nel 2021.

L’assessore alle attività produttive Polichetti, per la prima volta coinvolto nelle attività del Tavolo, ha accolto positivamente tutti gli spunti presentati ed esprime la sua disponibilità e degli uffici preposti a garantire il perseguimento di un risultato. Ha richiamato, subito dopo, la necessità di avviare una concertazione nell’elaborazione di osservazioni al PUC approvato lo scorso 25 febbraio, come strumento propedeutico alla realizzazione di altre iniziative, come la riqualificazione del porto o di interventi infrastrutturali che riguardano la fascia pedemontana, con ricadute in termini di sviluppo turistico.