Torre del Greco – “Incontro con le stelle della creatività”, ecco l’iniziativa promossa dal Forum dei Giovani

Sabato 26 aprile 2025, alle ore 16:30, presso l’Aula Consiliare del Palazzo Baronale di Torre del Greco, si terrà l’evento “Incontro con le stelle della creatività”, una tavola rotonda dedicata al fumetto, all’illustrazione e alla narrazione visiva, promossa dal Forum dei Giovani di Torre del Greco nell’ambito del progetto di cicli formativi “Futuro in TrasFormazione”, sostenuto anche dal Forum Regionale dei Giovani della Campania. Un pomeriggio speciale “aspettando il Comicon”, in cui i protagonisti saranno fumettisti, illustratori e character designer di rilievo locale e nazionale, che incontreranno il pubblico per raccontare esperienze, percorsi e prospettive legate al mondo delle arti visive. Un’occasione formativa, ma anche ispirazionale, rivolta in particolare ai giovani che sognano di lavorare nella creatività e nei linguaggi dell’immaginario. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, e dell’Assessore alle Politiche Giovanili Anna Fiore, il pubblico potrà ascoltare il fumettista e character designer Vincenzo Puglia, il disegnatore Luigi Formisano, l’illustratrice Giovanna Izzo, il docente della Scuola Italiana di Comix e fumettista Prof. Andrea Chella, l’illustratore e autore Ivano Granato e il fumettista Domenico Gaudino. Un parterre ricco e variegato che spazia dal character design all’illustrazione editoriale, dalla formazione professionale all’esperienza diretta nel mondo del fumetto. A moderare l’incontro sarà Cristiano Borriello, Vicepresidente del Forum dei Giovani di Torre del Greco: «Con questo evento vogliamo ribadire che il fumetto non è più solo intrattenimento: è arte, è linguaggio, è uno strumento potente per comunicare idee, emozioni e tematiche profonde. Oggi il disegno racconta, denuncia, educa. Celebrare la creatività significa riconoscerne il valore culturale e sociale. E lo facciamo insieme a grandi e giovani professionisti del settore». Il progetto “Futuro in TrasFormazione” nasce con l’intento di offrire ai giovani, e non solo, opportunità concrete di crescita, confronto e orientamento professionale. L’evento rappresenta un’importante tappa di un percorso più ampio, in cui il Forum dei Giovani si fa promotore di esperienze ad alto valore formativo. «Vogliamo sottolineare il ruolo centrale che la creatività, la formazione e la cultura devono avere nelle politiche giovanili della nostra città. Torre del Greco ha un potenziale creativo enorme e crediamo che momenti come questo possano stimolare curiosità e incoraggiare i cittadini a partecipare attivamente» – spiegano il presidente Alfredo Izzo e il segretario Ciro Cutolo.