Torre del Greco – Includi lavoro: opportunità per trenta ragazzi con spettro autistico

Si chiama “Includi lavoro” ed è un progetto che mira a dare un’opportunità a trenta ragazzi con disturbi dello spettro autistico. È quanto sarà portato avanti dall’associazione temporanea di scopo costituita da Scuola progetto futuro e volontariato (capofila) e dai partner Idea sociale, Antinoo Arcigay Napoli, cooperativa sociale Emmanuel. Primo obiettivo è quello di selezionate trenta ragazzi con disturbi dello spettro autistico di età superiore a 16 anni, di cui dieci maggiorenni, residenti tra Torre del Greco, Torre Annunziata, Trecase, Boscotrecase e Boscoreale. Le varie iniziative si svolgeranno di concerto con gli ambiti territoriali N30 e N31.