Torre del Greco – Incidente nei pressi del casello autostradale, furgone ribaltato

Scontro tra un furgone ed una Fiat 500 bianca lungo la strada che conduce alla rotatoria del casello autostradale a Torre del Greco. Come riportato da Torresette, il furgone si è ribaltato su un fianco mentre la vettura è rimasta danneggiata. I veicoli viaggiavano in sensi di marcia opposti. Sul posto sono giunti la Polizia Locale e i soccorsi, non ci sono notizie sullo stato di salute delle persone coinvolte nell’incidente.