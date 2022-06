foto di repertorio

Torre del Greco – Incidente mortale in galleria a Castellammare, muore torrese

Un uomo di Torre del Greco ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in galleria a Castellammare. Come riportato da Metropolis, stando ad una prima ricostruzione, la moto guidata dall’uomo si sarebbe schiantata frontalmente contro una vettura che procedeva nella corsia opposta. Inutile l’arrivo dei soccorsi, in quanto il torrese è morto sul colpo. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Castellammare per i rilievi del caso.