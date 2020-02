Torre del Greco- Incidente in Viale Europa: donna ferita, traffico bloccato, paura per fuga di gas

Un terribile impatto tra una Fiat Punto e un’Alfa Romeo ha paralizzato il traffico nella zona di Viale Europa e Via Nazionale. Sul posto la Polizia Municipale e il 118 per soccorrere una donna ferita nell’incidente. Viale Europa- dove è avvenuto l’impatto- è stato chiuso al traffico veicolare. Si teme per una fuoriuscita di gas dall’Alfa Romeo.

Seguiranno aggiornamenti.