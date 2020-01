Torre del Greco – Incidente in via Salvator Noto: grave pensionato torrese

E’ stato investito in pieno centro e le condizioni sono gravi. In via Salvator Noto, pochi minuti dopo le 12, un uomo e’ rimasto ferito gravemente. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente; stando ad alcune testimonianze, una manovra azzardata e l’eccessiva velocità di marcia del centauro avrebbero causato il terribile impatto. L’uomo, un pensionato torrese, è stato ricoverato al Caldarelli ed e’ in terapia intensiva causa un’emorragia interna. Sul caso, per ricostruire l’esatta dinamica, indagano gli uomini della Polizia Municipale.