Torre del Greco – Incendio in via Monticelli, in corso le operazioni di spegnimento

“Giornata di incendi oggi a Torre del Greco in zona Camaldoli, in via Monticelli. Ancora non sono state accertate le cause, ma l’incendio si è propagato in fretta, raggiungendo oltre le case, cumuli di trucioli appartenenti alle imprese che tagliano e raccolgono legna”. Lo rende noto la pagina Facebook Volontari per il Vesuvio.

“Ancora sono in atto le operazione di spegnimento da parte degli elicotteri! Monitoriamo la situazione, considerando che la porzione interessata corrisponde quasi ai 10 ettari ad occhio, potrebbero esserci nuovi inneschi li intorno, anche nei prossimi giorni”, conclude il post pubblicato dai volontari.