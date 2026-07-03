Torre del Greco – Inaugurato il centro per le famiglie “Luna Nuova”

Uno spazio di ascolto, sostegno e partecipazione che lavora per e con la famiglia, accogliendo le sue necessità e valorizzando le sue risorse per promuoverne il benessere. È stato presentato così il centro per le famiglie “Luna Nuova” inaugurato oggi, venerdì 3 luglio, nell’immobile comunale posto in uno stabile di via delle Forze Armate.

Alla cerimonia del taglio del nastro del servizio, che è rivolto a tutte le famiglie residenti a Torre del Greco, erano presenti tra gli altri il sindaco Luigi Mennella, l’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, la consigliera Pina Di Donna, il dirigente del settore politiche sociali dell’ente Amedeo Cortese e un’ampia rappresentanza dell’ufficio situato nel complesso degli ex molini meridionali Marzoli.

Tre stanze completamente ristrutturate fungeranno da punto di riferimento per i nuclei familiari alle prese con problematiche di varia natura, individuate grazie ad un lavoro sinergico tra ufficio e cooperativa sociale Networksociali, quest’ultima chiamata ad erogare i vari servizi. “Si tratta di un altro tassello che si aggiunge al lavoro che stiamo portando avanti da tre anni a questa parte nel campo delle politiche sociali – le parole del sindaco Mennella – e che dimostra l’attenzione che l’amministrazione comunale ha da sempre riservato a questo settore e in particolare ai soggetti più fragili e in difficoltà”.

“Senza dimenticare da dove siamo partiti – gli fa eco l’assessore Sorrentino – Quando ci siamo insediati, il settore poteva contare solo su tre assistenti sociali. Oggi la squadra di professioniste e professionisti che opera per l’ente, e di riflesso per l’intera collettività, ha raggiunto un numero adeguato alle esigenze di una popolazione di quasi 80mila abitanti. Questo centro è l’ennesima risposta alle necessità del territorio: altre importanti novità, in termini di opportunità e servizi, arriveranno già nei prossimi giorni e nelle prossime settimane”.

Tornando al centro “Luna Nuova” sono diversi i servizi resi, tutti totalmente gratuiti: sostegno psicologico (individuale, di coppia, per genitori e figli che si trovano in momentanee situazioni di disagio e fragilità emotiva, lavorativa e scolastica); sostegno alla genitorialità (per potenziare le capacità genitoriali, risolvere conflitti e migliorare la relazione affettiva con i figli, aiutando i genitori a comprendere i bisogni e affrontare le sfide legate alle diverse fasi della crescita”; sostegno educativo (per supportare i genitori nel loro ruolo educativo e nell’esercizio di cura e formazione dei figli, con particolare attenzione alle difficoltà scolastiche, relazionali e comportamentali); mediazione familiare (per aiutare i genitori separati o in procinto di separarsi a mantenere una comunicazione funzionale alla relazione tra di loro e con i figli); spazio neutro (un ambiente protetto e supervisionato per favorire gli incontri tra minori e genitori – o altri familiari significativi – nei casi in cui la relazione sia resa difficile da conflitti o separazioni); sostegno alle coppie affidatarie (percorsi di affiancamento in favore delle famiglie affidatarie di minori e dei nuclei di origine); consulenza legale (orientamento e consulenza in materia di diritto di famiglia).