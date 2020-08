Torre del Greco – Inaugurato il Centro Estivo in via Carbolillo

Inaugurato questa mattina, in via Carbolillo, il secondo “Centro Estivo”, attivato su indicazione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba, e, rivolto ad almeno 100 bambini e ragazzi – del comune di Torre del Greco – di età compresa tra i 3 ed i 14 anni.

Il Centro – finanziato da un’ idea progetto dell’ A.N.C.I. Campania e fortemente voluto dall’ Assessorato per le Politiche della Famiglia – opererà sino al prossimo 15 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 17.30, ed è strutturato su due sedi: l’ una in via Carbolillo; l’altra nell’ area pineta di via S. Elena.

Al momento, ancora aperte le iscrizione per le famiglie interessate a far partecipare i propri figli. Sono, infatti, una novantina gli iscritti sino ad oggi, anche se si auspica di arrivare ad un’affluenza massima di circa centocinquanta ragazzi che potranno godere, oltretutto, anche del servizio navetta – appositamente predisposto dal Comune di Torre del Greco.

“ Si tratta di sei settimane – ha dichiarato il Vicesindaco ed assessore al ramo, Luisa Refuto – all’ insegna del divertimento e della spensieratezza per tanti nostri bimbi e fanciulli. Un obiettivo raggiunto non senza sforzo dall’ Amministrazione comunale per offrire un sostegno a tante famiglie del territorio, soprattutto, alla luce del particolare e complesso momento storico che il Paese intero sta vivendo per via dell’emergenza epidemiologica del COVID- 19. Invito, inoltre, i cittadini torresi a dare ulteriori adesioni di partecipazione, mentre ai ragazzi ed alle loro famiglie rivolgo il mio augurio di buone e serene vacanze estive”.