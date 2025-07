Torre del Greco – Inaugurati i servizi igienici al molo di ponente del porto

Taglio del nastro ai nuovi servizi igienici posti nella zona del molo di ponente del porto di Torre del Greco. Ad inaugurare la struttura, posta a ridosso dell’arco dell’ex passeggiata che conduce a via Calastro, è stato il sindaco Luigi Mennella, che ha tagliato il nastro alla presenza dei rappresentanti degli uffici comunali preposti e degli operatori commerciali che insistono nell’area.

Proprio la sinergia tra le due realtà, come hanno spiegato i presenti a margine della cerimonia, ha permesso di arrivare a questo risultato, che rappresenta una novità assoluta per lo scalo marittimo torrese: nella fattispecie, infatti, gli interventi sono stati finanziati dai titolari delle attività commerciali fisse e temporanee che insistono a ridosso del camminamento che conduce all’imponente statua del Cristo Redentore, che hanno potuto allo stesso tempo contare sull’apporto dell’ente per ciò che concerne permessi e altri aspetti di carattere burocratico.

I servizi saranno gestiti dai privati e affidati durante la settimana al controllo del titolare del bar posto lungo la banchina di ponente, che avrà la disponibilità di fornire la chiave a chi dovesse richiederla. Nei weekend, invece, gli stessi saranno affidati alla gestione di una persona incaricata dagli imprenditori dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21. “Si tratta di una perfetta fusione tra doveri dell’ente, attenzione degli operatori commerciali ed esigenze della popolazione – afferma il sindaco Luigi Mennella – Anche per questo, come amministrazione, abbiamo sposato l’idea che ci è stata proposta, arrivando a fornire un servizio che finora mancava del tutto in questa zona”.

Non solo: a ridosso dell’area dove sono stati inaugurati i servizi igienici – dall’altra parte della massicciata – sono in corso interventi di riqualificazione di un’area destinata a verde. Gli operai incaricati dall’ente hanno già sistemato le protezioni e ripulito la zona, in attesa delle opere legate alla sistemazione degli addobbi che richiederanno in tutto circa un’altra settimana prima di potersi ritenere conclusi.