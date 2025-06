Torre del Greco – Inaugurate panchina per chef Gambardella e area sgambamento cani nella zona di Porto-Scala in via Calastro

Inaugurata la panchina intitolata alla memoria dello chef Vittorio Gambardella, compianto chef in servizio al vicino ristorante MM Lounge. “Nel ricordare il nostro cittadino prematuramente scomparso – le parole dell’assessore Laura Vitiello – e sono molto felice di vedere tanti amici, parenti e colleghi.” La panchina è stata voluta grazie all’interessamento del Lounge Bar, in collaborazione con gli uffici all’arredo urbano.

È stata successivamente inaugurata l’area di sgambamento per cani all’interno del riqualificato parco pubblico di via Calastro, nella zona conosciuta come Porto-Scala.

L’area di sgambamento trae origine da una delibera approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, su proposto dell’assessore con delega al benessere animale Laura Vitiello, con la quale è stato stabilito di attivare una campagna di sensibilizzazione e di informazione al cittadino sulle regole di conduzione degli animali da affezione, oltre alla promozione all’adozione dei cani ricoverati presso il canile convenzionato con l’ente. L’area sarà gestita, come espressamente indicato nell’atto licenziato dall’esecutivo torrese, dal Rotaract Club di Torre del Greco-comuni vesuviani, che ha anche lavorato per la sistemazione di alcuni arredi.

Erica Bertarocco presidente del Rotaract Club Torre del Greco – Comuni Vesuviani esprime la propria soddisfazione “per questa iniziativa che siamo riusciti a concretizzare, ed è grazie alla collaborazione del Comune e degli assessori che hanno accolto positivamente la nostra iniziativa, che siamo riusciti a realizzarlo grazie a un progetto di club. Inauguriamo questo parco giochi per i nostri amici a quattro zampe”.