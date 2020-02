Torre del Greco – Inaugurata l’area giochi di via Calastro, Palomba: “Pienamente consapevoli di quanto sia importante la vivibilità e la praticabilità degli spazi urbani”

Inaugurata, questa mattina, dall’Amministrazione comunale di Torre del Greco, l’area giochi di via Calastro nei pressi della passeggiata “Porto – Scala”, dopo i recenti interventi di manutenzione.

L’opera, infatti, si inserisce nell’ambito delle attività di recupero dei Parchi giochi per bambini, e, della relativa riqualificazione dell’arredo urbano cittadino – voluto e stabilito dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Novella Ventimiglia – firmataria dell’intero progetto per la riqualificazione e la maggiore dignità della città stessa e delle sue zone.

“Abbiamo previsto – le parole dell’Assessore Ventimiglia – diversi accordi quadro con ordinativi di esecuzione, che ci consentiranno di operare sull’intero territorio da nord a sud, da via Calastro a via Scappi, da parco Bottazzi a parco “Salvo D’Acquisto”, diverse e mirate messe in opera per restituire ai cittadini spazi e luoghi di aggregazione e di svago”.

Soddisfatto anche il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba:

“Siamo pienamente consapevoli di quanto sia importante – per i cittadini – la vivibilità e la praticabilità degli spazi urbani. Abbiamo mirato – con questi interventi, e, anche attraverso la riqualificazione dei marciapiedi, dalla periferia al centro storico – alla riabilitazione dell’immagine e della praticabilità di Torre del Greco, in modo da offrire ai cittadini opportunità per godere, in modo spensierato, delle aree del territorio.

Al contempo, voglio ricordare che l’arredo urbano è patrimonio di ciascuno di Noi. Invito, pertanto, tutti i Torresi ad esprimere, al meglio, il proprio senso civico, attraverso il rispetto e la cura degli impianti e la relativa denuncia in caso di vandalizzazione degli stessi.

La città è la casa comune di ognuno di noi”.