Torre del Greco – In tre per il dopo Palomba: Mennella, Borriello e Caldarola in corsa per la poltrona di Sindaco

Sarà corsa a tre per la poltrona di Sindaco della città di Torre del Greco. Luigi Mennella (candidato centro sinistra), Ciro Borriello (candidato centro destra) e Luigi Caldarola (coalizione dei CambiaMenti) sono pronti a sfidarsi alle prossime elezioni amministrative del 14-15 Maggio

Uno scenario completamente diverso rispetto alle ultime elezioni, quando l’attuale Sindaco Giovanni Palomba vinse al ballottaggio contro Luigi Mele battendo al primo turno Valerio Ciavolino, Romina Stilo, l’On. Nello Formisano, Luigi Sanguigno e Ferdinando Raiola. Tre soli pretendenti: Terzo Polo diviso tra Borriello e Mennella, mentre il Movimento Cinque Stelle è pronto ad affiancare il candidato del PD con il placet di Luigi Gallo e dei vertici regionali. Non saranno della partita nè il sindaco uscente Giovanni Palomba nè il suo sfidante al ballottaggio Luigi Mele, entrambi fuori dai giochi con il primo vicino a Ciro Borriello. Affiancheranno Luigi Mennella sia Valerio Ciavolino che l’On. Nello Formisano, mentre Romina Stilo dovrà seguire il centrodestra compatto su Borriello.