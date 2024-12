Torre del Greco – In possesso di coltelli, tre persone denunciate

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco sono fermi per un posto di controllo lungo via del Commercio.

Osservano le auto da fermare quando ne notano una in particolare: è una Panda guidata da un uomo che si divincola nel traffico palesemente per evitare il controllo.

I Carabinieri tuttavia lo fermano. Sta viaggiando con la moglie ed il figlio.

Nel corso del controllo, i militari ricostruiscono che il conducente -un 44enne di Napoli- in passato era ritenuto contiguo al clan Ascione-Papale; sua moglie 45enne è già nota, mentre il loro figlio 21enne è incensurato.

Ma i militari si fidano dell’intuito ed approfondiscono la faccenda. Perquisiscono sia l’intera famiglia che l’auto a noleggio, e viene fuori il motivo per cui i 3 stavano tentando di disperdersi nel traffico: nella borsa della donna e nella tasca del ragazzo erano nascosti un coltello “a stiletto” ed uno “a farfalla”; in auto era invece occultato un martello da carpentiere.

Il tutto è stato sequestrato.

I soggetti coinvolti sono stati denunciati per porto illegale di oggetti atti ad offendere.