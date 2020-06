Torre del Greco – In pagamento i buoni libri per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori per l’anno scolastico 2019/2020

Si rende noto che sono in pagamento i contributi per l’acquisto di libri scolastici per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori per l’anno scolastico 2019/2020.

Si precisa che:

– Per gli utenti che hanno fornito un conto corrente nell’istanza, l’accredito è già in liquidazione mediante bonifico bancario o postale.

– Gli altri utenti potranno incassare il contributo recandosi presso la Tesoreria Comunale della Banca di Credito Popolare (Corso Umberto I, Torre del Greco), secondo il calendario di seguito riportato.

Da ABBAGNANO ad ASCOLESE Lunedì 15 Giugno 2020

Da ATTIANESE a BRANCACCIO Martedì 16 Giugno 2020

Da BUONO a CIPRIANO Mercoledì 17 Giugno 2020

Da COCOZZA a D’AMATO Giovedì 18 Giugno 2020

Da D’AMICO a DI GUIDO Venerdì 19 Giugno 2020

Da DI LAURO a FALANGA Lunedì 22 Giugno 2020

Da FALCO a FRONCILLO Martedì 23 Giugno 2020

Da FRULIO a GAUDINO Mercoledì 24 Giugno 2020

Da GAVIGLIA a LAMA Giovedì 25 Giugno 2020

Da LANGELLA a MANZO Venerdì 26 Giugno 2020

Da MARIA a MENZIONE Lunedì 29 Giugno 2020

Da MIGLIORE a PAGANO Martedì 30 Giugno 2020

Da PALOMBA a PEPE Mercoledì 1 Luglio 2020

Da PERNA a PUZIO Giovedì 2 Luglio 2020

Da QUARTUCCIO a SANTULLO Venerdì 3 Luglio 2020

Da SAVINO a SIMONINI Lunedì 6 Luglio 2020

Da SORIANO a TORTORA Martedì 7 Luglio 2020

Da TRAPANESE a VISCIANO Mercoledì 8 Luglio 2020

Da VITIELLO a ZUROLO Giovedì 9 Luglio 2020.

Il calendario è tassativo. Chi non dovesse presentarsi presso la Tesoreria Comunale nel giorno stabilito potrà recuperare il credito solo a partire dal prossimo mese di ottobre. Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti, è possibile contattare lo Sportello “Pubblica Istruzione” ai recapiti telefonici 081-8830308/ 081-8830398, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.