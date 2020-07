Torre del Greco – In Litoranea seconda tappa del tour “Il digitale è in strada”

Avrà luogo domani – 17 Luglio dalle ore 18.00 alle ore 21.00, in località Litoranea – Lavela Beach – la seconda tappa del tour “il digitale è di strada”.

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Giovanni Palomba e ideato da un gruppo di circa quindici professionisti tra avvocati, giuristi, ed esperti di comunicazione, si inserisce all’interno di un progetto culturale più ampio – unico ed innovativo in Italia – che prevede una serie di appuntamenti nel Sud della Penisola tra Calabria, Basilicata e Sicilia.

Finalità del progetto è quella di incontrare startupper, enti, famiglie, imprenditori e cittadini amanti del mondo digitale per confrontare idee e raccontare quanto, oggi, la tecnologia possa influenzare e cambiare radicalmente il modo, per ciascuno, di immaginare e realizzare progetti.

Nello specifico, i temi di maggiore interesse che vedranno catalizzata l’attenzione dei giovani professionisti in camper sono quelli legati al blockchain, Al, loT, privacy e tanti altri che – per gli amanti di settore – rappresentano un’ opportunità di dialogo e di discussione con autentici esperti.

Una vera e propria cultura del digitale, quella che sarà proposta nell’incontro di domani dall’equipe presente, per sensibilizzare sulle opportunità e sui rischi nell’uso delle nuove tecnologie. L’idea, infatti, è nata dalla considerazione che in alcuni Paesi dell’Est europeo, il corretto uso del digitale ha permesso di creare un indotto tale da produrre ricchezza e migliorare il tessuto sociale senza l’utilizzo di fabbriche.