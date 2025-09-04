Torre del Greco – In auto il Kit del rapinatore: arrestate 2 persone

Sono le 4 e i Carabinieri della sezione radiomobile stanno percorrendo le strade di Torre del Greco. La gazzella percorre via Vittorio Veneto quando nota una Range Rover Evoque bianca con a bordo due uomini.

L’auto tenta la fuga ma i carabinieri riescono a raggiungerli e li fermano. Scatta la perquisizione. In auto un 26enne e un 22enne . Sono entrambi del posto e sono già noti alle forze dell’ordine.

Nell’auto i carabinieri trovano una pistola beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e 7 proiettili. Rinvenuti e sequestrati anche due caschi integrali, due passamontagna ed un martelletto frangivento.

I due sono stati arrestati per porto abusivo di arma clandestina e munizioni. Indagini in corso