Torre del Greco – In arrivo il nuovo regolamento delle entrate del Comune

Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella che vede da un lato l’attenzione verso i cittadini-contribuenti, dall’altro l’impegno nel recupero dei crediti tributari non riscossi negli anni da parte dell’ente.

Dopo l’approvazione in consiglio comunale del regolamento per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente (atto licenziato lo scorso mese di settembre), è in arrivo anche il nuovo regolamento delle entrate del Comune di Torre del Greco, redatto dagli uffici dell’assessorato al bilancio e ai tributi la cui delegata in giunta è Anna Fiore. Il regolamento dell’entrate, pronto per l’iter di approvazione, vede tra le novità introdotte un piano di rateizzo più ampio, che tenga conto della situazione economica, andando incontro alle richieste dei cittadini; la regolarità tributaria degli operatori economici che lavorano per l’ente; la possibilità di compensazione tra debiti e crediti.

Si inserisce in tale contesto la nota, a firma congiunta del sindaco Mennella e dell’assessore Fiore, indirizzata al dirigente dei servizi finanziari e dei tributi, Giacomo Cacchione, in cui si pone l’attenzione sulla definizione agevolata dei tributi locali, come da disegno di legge di Bilancio 2026, sottolineando in particolare “l’opportunità di valutare, se venisse confermata la misura, la sostenibilità e la fattibilità tecnico-economica per il Comune, nel rispetto di un equilibrio tra incentivo alla regolarizzazione e tutela delle entrate dell’ente”.

“L’impegno dell’amministrazione sul fronte delle entrate e dei tributi – sottolinea l’assessore Anna Fiore – prosegue con determinazione. Un passo fondamentale è stato il rafforzamento dell’ufficio tributi che, quando abbiamo assunto l’incarico, vantava un solo dipendente e che oggi può invece contare su un organico ampliato e più strutturato, in grado di rispondere meglio alle esigenze della cittadinanza e dell’ente. Dopodiché abbiamo lavorato all’adozione di strumenti volti sia ad andare incontro al contribuente sia a potenziare la capacità di riscossione dell’ente, a partire dal recupero di situazioni pendenti pregresse, che irrigidiscono molto il bilancio. Dal confronto fatto con gli uffici in questi mesi, assieme al dirigente Cacchione, abbiamo valutato le forme di intervento, alcune delle quali inserite nel nuovo regolamento dell’entrate dell’ente che è pronto per l’iter di approvazione, in cui è previsto un nuovo piano di rateizzo, con più rate rispetto all’attuale. E tra le misure, abbiamo regolamentato la possibilità di compensare le posizioni debitorie con i crediti vantati, non solo di natura tributaria. Allo stesso tempo, chi effettua prestazioni per conto del Comune, deve essere in regola con la propria posizione”.

“Sono al vaglio – conclude la componente dell’esecutivo torrese – misure tese a facilitare la regolarizzazione delle posizioni debitorie del contribuente in difficoltà, senza minare il rapporto di fiducia tra il cittadino adempiente e le istituzioni. Al riguardo, stiamo seguendo dallo scorso mese di ottobre le misure incluse nella bozza di legge di Bilancio 2026 dedicate agli enti locali, come l’introduzione della definizione agevolata per i tributi locali. Insieme al sindaco abbiamo già dato indirizzo al dirigente di monitorare e valutare la sostenibilità e fattibilità per l’ente, qualora la misura venisse confermata in legge di Bilancio”.