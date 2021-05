Torre del Greco – Illuminazione pubblica Litoranea, Langella: “A compimento la sostituzione integrale delle armature della pubblica illuminazione”

“Sostituzione integrale delle armature della pubblica illuminazione in via litoranea ( lato monte )è relativo RELAMPING che consentirà , grazie al passaggio da luce calda a luce fredda a LED , sia un risparmio per le casse dell ente , sia una maggiore luminescenza .

“ All’inizio del mio mandato da consigliere comunale , ho messo in campo una serie di iniziative a lungo termine .

Finalmente, dopo quasi tre lunghi anni , siamo giunti a compimento di una di queste , ovvero la SOSTITUZIONE INTEGRALE DI TUTTE LE ARMATURE ( pali ) DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE in Via Litoranea con contestuale RELAMPING .

Il Litorale ( lato monte ) avrà così una illuminazione , con luci bianche al LED ,degna di tal nome e un risparmio per le Casse dell’ente .

Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto ,

Finalmente un po’ di luce in Litoranea”

Cosi il Consigliere Comunale Michele Langella