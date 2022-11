Torre del Greco – ‘Illumina Novembre’, la città aderisce alla giornata di sensibilizzazione del cancro al polmone

Anche quest’anno, la città di Torre del Greco ha aderito all’iniziativa “ILLUMINA NOVEMBRE” promossa dall’Organizzazione Nazionale di Volontariato “ALCASE Italia ODV” e finalizzata a sensibilizzare la collettività sull’importanza della ricerca nella lotta contro un male subdolo e feroce: il cancro al polmome.

L’evento, all’ ottavo anno consecutivo, mira a catturare l’attenzione dell’opinione pubblica riguardo una patologia che – diversamente dalla cultura comune – registra in aumento di giorno in giorno, le prospettive di guarigione e di controllo clinico prolungato, attraverso l’introduzione di farmaci ad azione molecolare, nonché, attraverso inibitori del checkpoint immunitario.

Così, in tutti i comuni d’Italia che hanno aderito alla “mission” dell’iniziativa, è prevista – il prossimo 19 Novembre – l’accensione dei monumenti più importanti sui territori che, per l’occasione si illumineranno di “bianco”.

A Torre del Greco, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba, ha predisposto – già dalle prime ore della serata di venerdì 18 Novembre, e, per tutta la giornata del 19 Novembre – l’illuminazione dell’imponente e storico colonnato di Palazzo Baronale, sede della vita politica ed amministrativa cittadina, al fine di unire la città del corallo alle migliaia di realtà territoriali, nell’unico e condiviso messaggio di solidarietà a quanti affetti dalla patologia.

“Il cancro al polmone – le parole del primo cittadino -​ continua, purtroppo, a rappresentare una realtà della nostra società. Novembre è, per eccellenza, il mese della prevenzione tumorale; sono pertanto importanti e necessarie azioni di sensibilizzazione culturale e sociale, anche operate in sinergia con le Istituzioni territoriali, per prevenire e contrastare – in modo efficace ed utile – gli effetti di una malattia che, oggi, può realmente essere trattata ed affrontata in modo positivo ed in chiave ragionevolmente ottimista. Torre del Greco, da sempre, in prima linea nell’esprimere la propria solidarietà e quella della sua gente, non si sottrarrà mai ad un tale impegno sociale”.​ ​ ​ ​