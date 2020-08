Torre del Greco – Il torrese Giuseppe Moscarella nuovo Mister Italia

Viene da Torre del Greco, in provincia di Napoli, il nuovo Mister Italia 2020.

Si chiama Giuseppe Moscarella, ha 24 anni, è uno studente universitario (a settembre si laurea in Economia e Management internazionale), e ieri sera a Pescara è stato incoronato dalla giuria presieduta da Anna Falchi come l’uomo più bello del nostro Paese.

Moscarella ha sbaragliato la concorrenza di altri 31 finalisti giunti a Pescara per l’atto conclusivo del concorso che negli anni ha lanciato, tra gli altri, Luca Onestini, Andrew Dal Corso e Paolo Crivellin. Moscarella succede nell’albo d’oro al rietino Giulio Schifi.

“Sono sincero, non pensavo di vincere, devo ancora realizzare. Non ho chiuso occhio tutta notte, forse adesso comincerò a rendermi conto di essere il nuovo Mister Italia”, le prime parole del neo Mister Italia all’indomani dell’elezione.

Giuseppe Moscarella coltiva un sogno nel cassetto: “Vorrei affermarmi nel mondo del cinema come attore. I miei modelli sono Sylvester Stallone e Raul Bova, e il sogno è quello di volare ad Hollywood per formarmi professionalmente negli Studios. Attualmente frequento l’Accademia a Napoli”.

Nato e cresciuto a Torre del Greco, Giuseppe è molto legato alla sua terra. “Amo Torre del Greco, la città dei coralli. Facendo l’università e l’accademia, vivo però buona parte della settimana a Napoli, quindi mi sento un napoletano a tutto tondo. Dedico questa vittoria ai tanti amici e concittadini che hanno fatto il tifo per me da Torre del Greco, ma in primo luogo lo dedico a mia madre”.

Nel corso della serata allo Stadio del Mare, si è tenuta anche la finale nazionale del concorso di Miss Grand Prix che ha incoronato nuova regina di bellezza la 17enne pescarese Camilla De Berardinis.

Entrambi i concorsi, i primi ad eleggere i vincitori dopo il lockdown, sono organizzati dall’agenzia Claudio Marastoni.