Torre del Greco – Il sindaco Palomba incontra il Fiduciario Locale CONI Liberato Esposito

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha incontrato – nella giornata odierna – a Palazzo Baronale, il Fiduciario Locale CONI, per il territorio comunale, Liberato Esposito.

Cittadino torrese, già arbitro di serie A e Presidente Panathlon, Liberato Esposito dopo oltre mezzo secolo di vita ed attività sportiva, continua il suo impegno nel settore, ricevendo un nuovo e avvincente ruolo, dal Presidente Regionale del CONI.

Questa mattina, l’incontro di presentazione al primo cittadino, nella sede istituzionale e amministrativa della città, per confrontarsi sui temi e sul rilancio del settore sportivo sull’intero territorio:

“Esprimo le mie più vive congratulazioni – le parole del sindaco Palomba – all’amico Liberato Esposito, per il nuovo e prestigioso incarico ricevuto e i cui meriti e i cui prestigiosi trascorsi sportivi, rappresentano un vanto per l’intera collettività. Sono certo che con sano e proficuo lavoro di rete e di sinergie, in cooperazione anche con l’Assessorato allo sport di questa Amministrazione, si potrà far tesoro della ricca esperienza di settore del nostro concittadino e si potranno elaborare le più valide ed opportune strategie per rilanciare lo sport su tutto il nostro territorio”.