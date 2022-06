Torre del Greco – Il Sindaco Palomba in visita istituzionale al Parlamento Europeo

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, in visita istituzionale al Parlamento europeo. Una due giorni di incontri e dibattiti, quella iniziata ieri e che si concluderà nella giornata odierna, nel cuore

delle istituzioni dell’Unione Europea – a Bruxelles

– per discutere dei temi del PNRR e degli ulteriori Fondi europei da poter intercettare a vantaggio dello sviluppo e del rilancio della città.

Così, l’Amministrazione comunale, in delegazione con il Vicesindaco Enrico Pensati ed il Consigliere

Michele Langella , nel pomeriggio di ieri ha avuto modo di interfacciarsi con esponenti di spicco

dell’Amministrazione europea ed Europarlamentari, in materia di finanziamenti da destinare al Sud Italia e di opportunità da costruire per la riqualificazione di Torre del Greco. “Un’occasione davvero importante – le parole del primo cittadino , da Bruxelles – quella che abbiamo voluto cogliere per portare il nome e le esigenze della nostra comunità direttamente nelle sedi delle

Istituzioni e della politica europea. In particolar modo, abbiamo cercato un confronto sui temi, oggi tra i più delicati ed attuali, dell’ecologia 2.2, ragionando a più ampio respiro sulla possibilità di creare azioni politiche strategiche e progettualità che ci permettano di essere, anche su questo fronte, in prima linea accreditando alla città nuovi fondi”.