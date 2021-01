Torre del Greco – Il sindaco Palomba eletto nel Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano

Il Sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, è stato eletto Rappresentante del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano nel Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano, ovvero, l’organismo deputato alla tutela ed alla valorizzazione della qualità e della quantità del patrimonio idrico – nonché – alla tutela dei consumatori.

Le elezioni si sono svolte, nella mattinata odierna, in via A. de Gasperi a Napoli presso la sede centrale dell’ E.I.C. ed hanno visto la partecipazione dei sindaci o loro delegati, facenti parte dello stesso Consiglio di Distretto, soli titolari del diritto di voto per l’integrazione dei rappresentanti.

Così alle ore 13.00, concluse le operazioni di voto, è stato riconosciuto eletto – il primo cittadino di Torre del Greco, già componente del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano – nel maggiore organo esecutivo dell’E.I.C.

“Un incarico prestigioso – le parole del sindaco Giovanni Palomba – che riconosce una titolarità ed una ulteriore dignità al nostro territorio comunale che da oggi siede, di fatto, tra i venti componenti, nel Comitato Esecutivo dell’E.I.C. Voglio esprimere il mio personale ringraziamento al Dirigente d’Ambito Distrettuale, Giovanni Marcello ed al Coordinatore di Distretto, Felice Raione, oltre a tutti i colleghi sindaci ed amici che mi hanno riconosciuto fiducia, attestandomi la loro stima. Lavorerò, in tale settore, con la medesima