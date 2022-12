Torre del Greco – ‘Il reddito di cittadinanza non si tocca’, spunta simpatica installazione natalizia su balcone

“Il reddito di cittadinanza non si tocca”, questo lo slogan di una simpatica installazione natalizia apparsa su un balcone in via Fontana a Torre del Greco. Balcone in realtà famoso per le goliardiche iniziative in occasione delle festività. Quest’anno la tematica è di carattere politico, con l’ex premier Giuseppe Conte che tira lo sciacquone con l’intento di fare sparire nel wc l’attuale presidente del consiglio Giorgia Meloni. A contorno altri esponenti del centro destra inseriti in dei water, con il presidente Mattarella all’apice dell’albero di Natale. Un modo per ironizzare sull’ostracismo dell’attuale governo nei confronti della misura di sostegno in favore dei disoccupati tanto cara al M5S. Insomma se vi trovate a passare in via Fontana alzate lo sguardo e vi farete due risate!!