Un collega ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe in aiuto della mamma di Simone, per ovviare alle spese funebri e per portare avanti la battaglia per la ricerca della verità sulla scomparsa del figlio.

Il poliziotto, in servizio a Capri, si era operato al San Filippo Neri di Roma per l’asportazione di un tumore benigno dietro la testa. Da quanto riportato dai media, dopo l’intervento ci sarebbero state complicanze che hanno portato al decesso.

“La famiglia – scrive l’organizzatore – ha presentato una denuncia per eventuale colpa medica”.

Simone rappresentava per la madre l’unico sostegno economico. La raccolta fondi per supportarla ha un obiettivo di 3.500 euro ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-famiglia-de-martinis