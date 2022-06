Torre del Greco – Il PD sul PNRR: “Una amministrazione che funziona dovrebbe avere una visione dello sviluppo della città”

Di seguito comunicato stampa PD

In queste settimane il Consiglio Comunale si è occupato più volte del PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- in una discussione più attenta a ruoli e poltrone che ai progetti ed alle prospettive di sviluppo.

La nostra posizione al riguardo è molto chiara.

Una amministrazione che funziona dovrebbe avere una visione dello sviluppo della città a cui far corrispondere una pianificazione puntuale formata da progetti organici da realizzare.

In questa chiave il PNRR rappresenta uno straordinario acceleratore per la realizzazione di questi progetti mettendo a disposizione risorse finanziarie, procedure eccezionali e tempistiche definite. Il masterplan della città potrebbe e dovrebbe comprendere la rigenerazione urbana – completamento del Molini Meridionali Marzoli, complesso degli Zoccolanti, pedonalizzazione del centro storico, rilancio delle periferie, piano parcheggi, aree verdi attrezzate – la portualità turistica e la rigenerazione dell’area di costa e della litoranea , il Museo del Corallo e le botteghe artigiane nel centro storico, la valorizzazione di Villa Sora e Villa delle Ginestre, un grande progetto di floricoltura sostenibile con la transizione energetica delle serre ed il rilancio del settore con strumenti di mobilità e di sostegno alle imprese, un rinnovato rapporto di coprogettazione con il grande polmone verde del Parco Nazionale del Vesuvio e una rinnovata attenzione alle scuole ed alla problematica della formazione e del lavoro. Si potrebbe continuare a lungo.

Non è tardi per recuperare il ritardo e l’immobilismo di questi anni, si metta mano subito alla progettazione e non si sprechi questa straordinaria opportunità.

A questo proposito una parola circa la Cabina di Regia di cui si discute in questi giorni.

Noi siamo fermamente contrari ad una ennesima commissione formata dai consiglieri comunali o da loro delegati. La città ha già dato. La nostra idea è una Cabina di Regia formata dalle migliori energie che la città di Torre del Greco è in grado di mettere in campo: riconosciuti esperti di sviluppo locale, professori universitari, urbanisti, imprenditori di livello internazionale.

Siamo pronti a delegare il Sindaco purché si faccia immediatamente carico delle scelte ed a condizione che siano coerenti con le figure che abbiamo indicato.

Siamo ancora in tempo, si lavori per il futuro dei nostri figli!