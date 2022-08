Torre del Greco – Il PD al sindaco Palomba: “Maggiore attenzione nella compilazione delle liste per evitare voto di scambio”

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del Partito Democratico di Torre del Greco

Da notizia di stampa leggiamo che il sindaco Palomba accusa Sandro Ruotolo parlamentare uscente e candidato per il Partito Democratico alle prossime politiche nel collegio di Torre del Greco perché ha semplicemente esercitato quello che è una prerogativa da parlamentare (art.143 TUEL) sollecitando nel 2021 al Ministro dell’Interno una commissione di indagine per capire se sussistevano i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale per voto di scambio durante le amministrative del 2018.

Caro Sindaco è innegabile – e lei certamente non lo ha mai negato – che gli arresti e le inchieste ancora in corso hanno rivelato un fenomeno di malcostume che dobbiamo tutti insieme contrastare e combattere in ogni modo e in ogni sua forma. Anzi come Partito Democratico di Torre del Greco rivolgiamo un invito a porre una maggiore attenzione alla compilazione delle liste per le prossime amministrative in modo da non favorire questo vergognoso mercimonio.

Quindi, accogliamo con favore tutte quelle azioni e quegli atti che vanno verso la tutela del consenso sicuro e senza manipolazione.

Poi Sindaco, vogliamo dire che i candidati dei collegi li propongono i partiti e non i sindaci e che ogni voto è utile se espresso con la necessaria consapevolezza, quindi non si ponga problemi di posizionamenti. Voti! E lo faccia serenamente.

Il Partito Democratico di Torre del Greco