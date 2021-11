Torre del Greco – Il Pantaleo riferimento nazionale per le tecnologie digitali, si conclude il progetto “aumentiamo la didattica in rete”

L’Istituto di istruzione superiore “Eugenio Pantaleo” di Torre del Greco, è stato inserito dal Ministero dell’Istruzione in un gruppo di Istituzioni scolastiche di riferimento per la promozione di reti nazionali di scuole, nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale, per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali.

“Il nostro Istituto, in particolare – spiega il Dirigente Scolastico, Dr. Giuseppe Mingione – si è occupato, insieme ad altre Istituzioni scolastiche, dei più promettenti ambiti di intervento relativi alla Didattica del Futuro: le applicazioni della realtà virtuale e della realtà aumentata nella didattica attraverso dinamiche di gioco, analisi e creazione, e l’utilizzo di progetti IoT(Internet of Things) per l’acquisizione di competenze digitali innovative”.

Il progetto “AUMENTIAMO LA DIDATTICA IN RETE” ha previsto la realizzazione di n. 4 percorsi pilota di sperimentazione con metodologie didattiche innovative per gli studenti; i primi due laboratori: Remake your city e Virtuale Escape Room (Ambito di lavoro: Realtà virtuale e Realtà aumentata) sono stati completati rispettivamente nei mesi di marzo e di maggio 2021; gli ultimi due laboratori, in particolare Education of Everything e WearableClassroom (ambito di lavoro: Internet of Things – IOT), si svolgeranno nelle date del 15-16-17-18-19 novembre 2021, presso l’hotel Poseidon di Torre del Greco e vedranno la rappresentanza di altre tredici Istituzioni scolastiche di diverse parti d’Italia.

Percorsi innovativi dunque che si affiancano ad altri importanti attività del Pantaleo; dallo scorso anno l’Istituto è stato individuato dal Ministero dell’Istruzione, prima come scuola “FOCAL POINT”: insieme ad altre 10 istituzioni scolastiche, quale polo di riferimento nazionale per la didattica digitale integrata, per supportare i processi di digitalizzazione nelle realtà scolastiche dove siano presenti specifiche situazioni di emergenza; a fine dello scorso anno scolastico è stato poi concluso un ulteriore progetto di rilevanza nazionale (SMARTeenAger), basato su metodologie innovative e sul potenziamento delle competenze digitali per l’accesso alle nuove professioni digitali, dall’economia digitale, alla robotica educativa, all’arte digitale, alla lettura e scrittura in ambienti digitali, alla creatività digitale.