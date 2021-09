Così in una nota la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia.

“Se si guarda da dove siamo partiti possiamo affermare con orgoglio di avere scongiurato il peggio: il piano ospedaliero precedente al nostro decretava, infatti, la morte del Maresca. Abbiamo fatto nostre le battaglie degli operatori sanitari, dei sindacati, delle associazioni e, soprattutto, dei cittadini lavorando in questi sei anni con costanza ed impegno, in sordina ma con grande tenacia, per il rilancio ed il potenziamento del Maresca. Il risultato di oggi è frutto di una piena sintonia tra la direzione strategica dell’Asl Na 3 Sud ed il governo regionale” spiega Raia.

“Ora dobbiamo velocizzare la realizzazione del programma di interventi previsti e già finanziati per la riqualificazione dei reparti, perché l’offerta sanitaria ospedaliera pubblica del nostro comprensorio, in un’ottica di rete, sia in grado di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza e, nel contempo, possa rispondere sempre più adeguatamente al bisogno di salute dei cittadini” conclude la vicepresidente del consiglio regionale.