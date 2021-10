Torre del Greco- Il Libro “Vespucci, una leggenda nata a Castellammare” in regalo agli Istituti Scolastici torresi, una copia alla Biblioteca comunale “Enzo Aprea”

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Giovanni Palomba, omaggerà gli Istituti scolastici del territorio cittadino di quindici copie del libro: “Vespucci. Una leggenda nata a Castellammare”.

L’iniziativa, promossa dall’Assessore alla Cultura Enrico Pensati, è finalizzata ad offrire agli studenti torresi e all’intera città, di risalente tradizione nell’ambito della cantieristica navale, un approfondimento non soltanto sulle vicende della nave più anziana in servizio nella Marina Militare, ma anche uno squarcio su quella che per anni ha rappresentato, anche per Torre del Greco, un pilastro dell’economia cittadina.

La storica imbarcazione, infatti, he quest’anno celebra i novant’anni dal varo, è stata interamente costruita ed allestita presso il Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, e, idealmente rappresenta l’espressione di un’arte nella quale anche i cittadini torresi si sono distinti, per generazioni, in maestria e competenza.

“E’ innegabile – le parole del sindaco Giovanni Palomba – la grande vocazione al mare che da sempre contraddistingue questa città ed la sua gente. Torre del Greco nasce dal mare , e, del mare ne ha fatto la sua ricchezza più grande. Abbiamo inteso offrire ai nostri ragazzi una piccola opportunità per riflettere sul senso ed il significato di un’attività, quella cantieristica, attraverso l’approfondimento della storia di un’imbarcazione che, ovunque nel mondo, è visitata ed ammirata, non soltanto come genio ingegneristico, ma perchè rappresenta con dignità ed orgoglio l’immagine della Marina Militare Italiana, e, pertanto è vanto di tutti gli Italiani”.

Una copia del volume, inoltre, sarà destinata anche alla Biblioteca comunale “Enzo Aprea”