Torre del Greco- Il giorno 29 maggio 2026 alle ore 16.30 si terrà Il Congresso Straordinario del Centro Comunale A.C.A.I.

Il giorno 29 maggio 2026 alle ore 16.30 si terrà Il Congresso Straordinario del Centro Comunale A.C.A.I. (Associazione Cristiana Artigiani Italiani) di Torre del Greco, presso “Villa Macrina” in Via Nazionale, 601, Torre del Greco (NA).

L’Associazione Cristiana Artigiani Italiani, fondata nel 1945 per iniziativa dell’allora Monsignor Giovan Battista Montini al secolo PAOLO VI oggi elevato agli onori degli altari come SAN PAOLO VI, grazie al contributo proveniente dalla celebrazione dei congressi territoriali è impegnata nella costruzione di una proposta di sviluppo economico e sociale per il futuro della categoria secondo direttrici che vanno dalla sostenibilità all’innovazione, dalla solidarietà alla pace, dal lavoro sicuro ad una economia a misura d’uomo.

L’associazione rappresenta da oltre ottant’anni il mondo dell’artigianato ispirato ai valori cristiani e alla dottrina sociale della chiesa. Il tema centrale che guiderà i lavori dell’assemblea cittadina è di grande impegno prospettico:

“ARTIGIANI DEL FUTURO, CUSTODI DEL CREATO E ANIMATORI DELLA PACE”

L’assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente Nazionale di ACAI Gerardo Guida.

Di fronte alle sfide tecnologiche, ambientali, geopolitiche e della globalizzazione economica di oggi, l’A.C.A.I. mette al centro del panorama economico e produttivo del paese l’artigiano, soggetto attivo e dinamico della società capace di produrre non solo beni e servizi riconosciuti tra le eccellenze del made in italy nel mondo ma veri e propri costruttori di

comunità. Secondo cui: L’innovazione, ispirata dalla sapienza e dall’abilità tradizionale delle mani può divenire la leva per lo sviluppo di beni e servizi con il digitale.

La sostenibilità; occasione per promuovere un modello di sviluppo circolare rispettoso dell’ambiente e della gestione delle risorse disponibili.

L’impegno sociale; per riaffermare il lavoro come strumento di coesione, di dialogo e pace.

All’evento, aperto al pubblico, parteciperanno delegati, artigiani rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, del mondo ecclesiale e dell’economia, tutti insieme per definire una piattaforma comune di azioni per la crescita professionale e spirituale della categoria.

La presenza e l‘impegno di ciascuno è fondamentale per lavorare insieme e migliorare la nostra comunità, confidiamo pertanto nella vostra partecipazione.