Torre del Greco – Il Forum dei Giovani presenta il progetto di orientamento universitario “FuturInCerca 4.0”

Il Forum dei Giovani della città di Torre del Greco presenta il “FuturInCerca 4.0”, progetto di orientamento universitario alla sua quarta edizione. L’iniziativa, prevista per la giornata di venerdì 24 maggio, dalle 09:00 alle 14:00, sul suolo degli ex Molini Meridionali Marzoli, è organizzata in collaborazione con gli assessorati di politiche giovanili e pubblica istruzione. Obiettivo dell’ente è quello di fornire ai tanti giovani studenti delle scuole di istruzione secondaria uno spazio, sul proprio territorio, nel quale trovare spunti di riflessione per il proprio futuro accademico. Troppi, secondo la consulta, i giovani che intraprendono percorsi universitari senza cognizione di causa, mettendo dunque freno alle proprie e reali potenzialità. Al progetto “FuturInCerca 4.0” parteciperanno studenti universitari di Torre del Greco e non, che, attraverso un apposito stand, potranno orientare i più giovani studenti delle superiori e confrontarsi con loro sulle dinamiche accademiche. Dagli studi umanistici alle scienze sociali, dalle lingue all’economia, passando per ingegneria, senza dimenticare il conservatorio e l’accademia delle Belle Arti: il progetto portato avanti dal Forum dei Giovani di Torre del Greco prevede circa 30 stand universitari. L’organo giovanile della città del corallo vuole contribuire alla riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica e abbandono precoce degli studi: “È un progetto di orientamento alternativo poiché sono i giovani laureandi e laureati che parlano ai ragazzi che dovranno presto iscriversi all’Università. Sarà un momento importante per i giovani di questa città. Ringraziamo tutti gli studenti universitari che hanno dato la loro completa disponibilità ” – dichiara l’ufficio di presidenza del Forum. “Il progetto FuturInCerca era un nostro obiettivo e venerdì 24 vedrà la sua realizzazione. Sarà importante il riscontro degli istituti di istruzione secondaria superiore, del territorio, che dovrebbero favorire la partecipazione dei propri alunni, a chi sarà fornito un attestato di partecipazione. I consiglieri Alessandro Miele e Luigi Pasqua hanno svolto un ottimo lavoro coadiuvati dall’esperienza del vicepresidente Cristiano Borriello. Il giorno seguente – sottolinea il presidente Alfredo Izzo – saremo impegnati con un gazebo informativo sulle europee, dalle 18:00 alle 20:00, nei pressi della Villa Comunale Ciaravolo, organizzato dal nostro consigliere Giuseppe Palomba”.