Torre del Greco – Il Forum dei Giovani organizza “FUTURinCERCA 2.0”: il 24 aprile orientamento post-scolastico per gli studenti delle quinte superiori

Sabato 24 Aprile, attraverso la piattaforma “Microsoft Teams”, il Forum dei Giovani di Torre del Greco organizzerà la 2° edizione di “FUTURinCERCA”, iniziativa di orientamento post-scolastico per tutti gli studenti delle quinte superiori della città.

Così i Consiglieri:

“Siamo molto felici di poter mettere a disposizione degli studenti questa iniziativa. L’abbiamo già sperimentata nello scorso mandato e volevamo diventasse un appuntamento annuale. Se la pandemia lo scorso anno ci ha fermati, oggi abbiamo deciso di non limitarci e provare a dare il nostro contributo con i mezzi che abbiamo a disposizione. Crediamo che il web, da questo punto di vista, sia una buona opportunità in grado di canalizzare al meglio le energie degli studenti e dei partecipanti tutti. Un ringraziamento doveroso va a tutti i rappresentanti d’Istituto con i quali fin da subito abbiamo creato un rapporto sinergico, convinti che senza il loro apporto e la loro partecipazione tutto sarebbe stato più vuoto.

“FUTURinCERCA 2.0” é un’iniziativa che vuole offrire ai giovani del territorio spunti di riflessione per il proprio progetto di vita. Sarà strutturato sulla piattaforma Microsoft Teams, di facile accesso per tutti gli utenti, mediante la creazione di un team dedicato e di molteplici canali, ciascuno dei quali destinato esclusivamente ad un corso di laurea, in cui ogni relatore presenterà, in una riunione in videoconferenza, il percorso di studi, gli obiettivi formativi e gli sbocchi lavorativi, per poi dedicarsi alle domande degli studenti presenti.

Il progetto non si pone come un semplice orientamento universitario, ma vuole dare l’occasione anche a chi vuole affacciarsi direttamente al mondo del lavoro di conoscere le molteplici opportunità di formazione presenti sul nostro territorio.

Per sfruttarne a pieno le potenzialità, si è previsto di inserire l’evento in orario curriculare, appurata la scarsa partecipazione studentesca agli orientamenti tenuti dai vari atenei in orario extra-curriculare.”

“È la prima iniziativa a cui prendo parte da Presidente del Forum ed è fondamentale per me cominciare con un’azione che vada nella direzione che auspicavo fin dalla mia candidatura.” – Queste le parole del Presidente Tony Porzio – “Il Forum dei giovani deve costruire la propria credibilità in città attraverso un percorso di accompagnamento del giovane torrese che comincia dall’età scolare fino al mondo del lavoro. In questo senso, dopo l’orientamento per i giovani studenti che si trovano a vivere un momento di passaggio così decisivo spesso senza gli adeguati strumenti, ci piacerebbe mettere a disposizione anche una serie di iniziative che mirino alla formazione. Siamo davvero pronti a dare il nostro contributo per la città e ci stiamo mettendo tutta l’energia possibile; non bisogna però dimenticare quanto le istituzioni siano importanti per la partita che si gioca per le nuove generazioni. A tal proposito colgo l’occasione per ringraziare i Dirigenti scolastici di Torre del Greco che hanno accolto con piacere la nostra iniziativa e hanno subito dimostrato piena disponibilità alla collaborazione.”

Dopo l’evento principale incentrato sull’orientamento universitario, e che ricordiamo si terrà il 24 Aprile dalle 10.15 alle 13.15, si terranno i “Salotti di FUTURinCERCA 2.0”, una serie di incontri in diretta streaming sui canali social del Forum dei Giovani, che hanno l’obiettivo di mostrare le varie alternative al mondo universitario tramite la testimonianza diretta di tanti ragazzi protagonisti di scelte e percorsi di vita diversi. Il primo si terrà il 30 Aprile alle 18.30 e sarà il “Salotto Europa” . L’incontro darà voce a giovani che vivono all’estero e che hanno partecipato a esperienze di scambio interculturale come l’Erasmus Plus, SVE o i Corpi Civili di Pace, esperienze formative fondamentali per noi ragazzi ma da molti ancora poco conosciute.