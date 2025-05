Torre del Greco – Il Forum dei Giovani lancia il bando per la partecipazione artistica alla Festa dei Quattro Altari

Il Forum dei Giovani di Torre del Greco annuncia ufficialmente il lancio del bando per la partecipazione artistica alla Festa dei Quattro Altari 2025, rinnovando l’impegno a valorizzare la creatività giovanile in uno degli appuntamenti culturali più radicati e identitari della città del corallo. Il bando rappresenta la prima iniziativa ufficiale del programma 2025 della Festa dei Quattro Altari, con l’obiettivo di coinvolgere fin da subito la cittadinanza giovanile in un percorso condiviso di valorizzazione culturale. Si ripropone dunque il sodalizio tra i giovani del Forum e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella dopo i successo dello scorso anno. L’iniziativa, promossa direttamente dall’organismo giovanile cittadino, offre ai giovani tra i 16 e i 35 anni, l’opportunità di esprimere il proprio talento in ambito musicale, performativo e visivo. Attraverso il bando, il Forum invita a partecipare cantanti, gruppi musicali, attori, ballerini, pittori, illustratori, fumettisti, fotografi e grafici, con la possibilità di esibirsi o esporre le proprie opere negli spazi dedicati alla tradizionale festa. «Siamo orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti con il Forum dei Giovani di Torre del Greco. Questo progetto nasce per valorizzare i talenti locali e creare veri spazi di espressione e visibilità per le nuove generazioni. Un passo avanti importante nel riconoscere il ruolo attivo dei giovani nella vita culturale della nostra città. Un sentito grazie alla direttrice artistica della Festa dei Quattro Altari, Patrizia Porzio, e al sindaco Luigi Mennella che fin da subito ci hanno accolti e resi parte attiva della kermesse di quest’anno» – spiegano il coordinatore dell’iniziativa Giorgio Cropano e il vicepresidente Cristiano Borriello. Le esibizioni e le mostre si svolgeranno in diversi punti della città. Il Forum dei Giovani curerà la raccolta delle candidature, la selezione e il coordinamento artistico, congiuntamente alla direzione artistica guidata da Patrizia Porzio. Per candidarsi al bando lanciato dal Forum dei Giovani è necessario compilare il modulo presente sui canali ufficiali dell’ente. Gli artisti avranno tempo fino al 15 maggio per potersi iscrivere. «La Festa dei Quattro Altari non è soltanto un evento storico e culturale, ma un momento in cui la comunità torrese si ritrova attorno a simboli condivisi. Con questo bando, il Forum dei Giovani intende offrire ai giovani di Torre del Greco non solo un palco o uno spazio espositivo, ma un’opportunità di cittadinanza attiva. Partecipare significa sentirsi parte di una storia comune, contribuire alla sua continuità con linguaggi contemporanei e responsabilità civica. Valorizzare la tradizione, per noi, significa anche aprirla al contributo autentico delle nuove generazioni» – sottolineano il presidente Alfredo Izzo e il segretario Ciro Cutolo. Con questa iniziativa, il Forum dei Giovani si conferma promotore attivo di esperienze culturali volte a valorizzare il protagonismo delle nuove generazioni e a rafforzare il legame tra tradizione e innovazione. La Festa dei Quattro Altari 2025 non sarà quindi solo memoria condivisa, ma anche una piattaforma aperta alla voce e al talento dei giovani: una festa che guarda al futuro con radici ben salde nella storia cittadina.