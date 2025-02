Torre del Greco – Il Forum dei Giovani incontra gli studenti del Liceo Scientifico “A. Nobel”

Nella giornata di mercoledì 26 febbraio il Forum dei Giovani di Torre del Greco ha avuto l’opportunità di incontrare gli studenti del Liceo Scientifico “A. Nobel” per un confronto aperto e costruttivo sul ruolo della partecipazione giovanile nella nostra comunità. Durante l’incontro, i giovani consiglieri del Forum hanno presentato le funzioni e gli obiettivi dell’ente di rappresentanza giovanile torrese, sottolineando l’importanza di un ente che dia voce alle esigenze e alle idee delle nuove generazioni. Dal confronto sono emersi i benefici e i risvolti positivi che derivano dall’essere parte attiva del Forum, come la possibilità di proporre progetti, partecipare alla realizzazione di iniziative locali e contribuire concretamente al miglioramento del territorio cittadino. Un momento particolarmente stimolante è stato il dialogo con gli studenti, che hanno avuto l’opportunità di condividere le loro riflessioni su come incentivare la partecipazione giovanile e su quali strumenti potrebbero rendere più efficace il coinvolgimento dei ragazzi nella vita pubblica. Le loro proposte e il loro entusiasmo dimostrano quanto sia fondamentale creare occasioni di confronto per avvicinare sempre più giovani alla cittadinanza attiva. «Ringraziamo il Liceo Scientifico “A. Nobel” per l’accoglienza e tutti gli studenti che hanno partecipato con interesse e spirito critico. Questo incontro rappresenta solo un primo passo: il nostro obiettivo è quello di continuare a dialogare con le nuove generazioni, offrendo spazi di espressione e opportunità di crescita per tutti i giovani di Torre del Greco» – spiega l’ufficio di presidenza del Forum.