Torre del Greco – Il Dott.Aldo Rivieccio nominato “Garante delle persone disabili”

Firmato, nel pomeriggio odierno, dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, il decreto n. 04/2021 ​ con cui è stato nominato, il dott. Aldo Rivieccio, “Garante della Persona disabile ”.

La nomina, a carattere onorifico, dalla durata triennale, e, ratificata dal primo cittadino – previa attestazione della validità dei requisiti richiesti, verificati dal Dirigente al II Settore Politiche Sociali – ​ giunge a conclusione dei termini fissati per la presentazione delle domande di candidatura, emessi con apposito Avviso pubblico nello scorso mese di dicembre 2020.

Il dott. Rivieccio, vanta una lunga esperienza, nel settore, corroborata anche da una quotidiana pratica professionale.

Diverse le attività previste nell’esercizio della funzione, tra le quali preminenti sono quelle di tutela e difesa dei diritti dei disabili e la piena autonomia politica ed amministrativa, oltre quelle di relazionarsi ed interagire con le diverse realtà locali che si occupano di disabilità.

“Un altro tassello importante – ha precisato il sindaco Palomba – è stato aggiunto quest’oggi alla struttura amministrativa e al servizio della comunità cittadina. Il rispetto e la tutela dei diritti dei nostri concittadini affetti da disabilità, è per questa Amministrazione, un obiettivo prioritario, a più riprese precisato nelle linee di indirizzo politico. Sono soddisfatto del lavoro compiuto e sono certo che molto si potrà fare, per la nostra comunità. Al dott. Rivieccio, rivolgo i miei complimenti per la nomina ed il mio augurio di un proficuo e produttivo lavoro da svolgere ed offrire alla città di Torre del Greco”.