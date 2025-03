Torre del Greco – Il Degni partecipa col Comune alla Borsa Mediterranea del Turismo

Il Comune si prepara a mettere in vetrina le eccellenze della città di Torre del Greco in occasione della 28esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 13 al 15 marzo prossimi. E per farlo, in questi giorni si susseguono gli incontri promossi dal competente ufficio dell’ente, ai quali partecipano i rappresentanti di alcune realtà che attivamente operano nell’ambito della promozione turistica.

Fervono i preparativi e si valutano le esperienze da coinvolgere negli spazi dello stand affidato al Comune. In prima linea ci sarà anche l’istituto Degni, che parteciperà alla rassegna nella quale quest’anno si prevede ci sarà la presenza di oltre 15.000 visitatori, con seimila agenzie di viaggio accreditate e 140 buyers nazionali e internazionali, con gli alunni dell’indirizzo Turistico e del liceo artistico.

In particolare, la scuola guidata dalla dirigente Benedetta Rostan si occuperà del servizio di accoglienza, con gli allievi del Turistico che hanno sempre dimostrando la loro professionalità come hostess e steward, garantendo al contempo anche la presenza degli studenti dell’indirizzo artistico design del gioiello, che si accomoderanno in una sorta di laboratorio allestito per l’occasione e nel quale verrà mostrata ai visitatori l’antica arte della lavorazione dell’incisione su cammeo. “Gli alunni – spiega Benedetta Rostan – dimostreranno come, con passione e dedizione, riescono ad armonizzare tradizione e innovazione e come, in un contesto di apprendimento ricco e motivante, si può dare spazio alla creatività. Gli studenti di tutti gli indirizzi sono la prova concreta di come l’istituto Degni è una scuola che collega il sapere al saper fare e al saper essere, in un’ottica di sviluppo completo ed armonioso delle intelligenze e del cuore”.