Torre del Greco – Il cordoglio del PD per la morte dell’agente Aniello Scarpati

Annulliamo tutte le manifestazioni elettorali e politiche previste per la giornata odierna, quale segno di vicinanza e solidarietà alla Polizia di Stato che stanotte ha perso un suo agente, Aniello Scarpati di 47 anni, mentre era in servizio per assicurare la sicurezza nel nostro territorio.

Alla dirigente dott.ssa Palumbo e alla sua squadra esprimiamo un sentito cordoglio, auspicando che il poliziotto rimasto gravemente ferito e ricoverato all’Ospedale del Mare, possa riprendersi al più presto.

Cosi dichiara il segretario del circolo del PD di Torre del Greco, Salvatore Romano