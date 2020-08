Torre del Greco – Il consigliere comunale Langella si candida alle elezioni regionali

Con queste parole, nella giornata di venerdì 7 agosto Michele Langella ha ufficializzato la sua candidatura nella lista ‘Più Campania in Europa’ per le prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, a sostegno di De Luca Presidente:

“Ho scelto di non sottrarmi alle mie responsabilità e di non guardare dall’altra parte: con l’umiltà delle mie mani che ogni giorno stringono aspettative, disagi, solleciti e problematiche. Ho appena firmato la mia candidatura nella lista ‘Più Campania in Europa’ con De Luca Presidente per le prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Non farò proclami né promesse, continuerò a fare ciò che faccio da sempre: ascolto del Territorio, Raccolta delle istanza, Progettazione delle Soluzioni. La Campania sente la necessità di una reazione pratica a tutto ciò che manifesta stasi e irrigidimento della burocrazia. L’ho detto e lo ripeto non farò proclami né promesse, continuerò a fare ciò che ho sempre fatto. Ascolto, supporto, progettazione della soluzioni.”