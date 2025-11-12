Il Comune di Torre del Greco ha pubblicato l’avviso per la selezione di tirocinanti da inserire presso l’ente, con possibilità di impiego in differenti aree professionali. Tale iniziativa nasce a seguito dell’adesione dell’ente al programma Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori), attraverso una deliberadella giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, su proposta dell’assessore alle Risorse umane Anna Fiore, con la quale è stato dato mandato alla dirigente Luisa Sorrentino di attuare le procedure necessarie e di gestire tutte le successive fasi operative. Una misura questa che rientra tra i progetti finanziati dal Pnrr e che riguarda le politiche attive per il lavoro.
Con procedura di evidenza pubblica è stato prima individuato il soggetto promotore accreditato al programma Gol Regione Campania, nella società Gruppo Lombardo Srl. Con l’avviso per i tirocini pubblicato dall’ente di palazzo Santa Lucia nello scorso mese di ottobre, il Comune di Torre del Greco ha avviato il secondo step. È pubblicato sul sito istituzionale l’avviso rivolto all’individuazione di duecento tirocinanti da impiegare presso l’ente, che percepiranno 500 euro mensili per una durata di sei mesi. Possono presentare domanda i cittadini tra i 18 e i 65 anni non compiuti, residenti a Torre del Greco, che soddisfano i requisiti presenti all’interno dell’avviso. Il termine ultimo per inviare le candidature è fissato al 24 novembre: per venire incontro ai richiedenti, è stato allestito uno specifico sportello operativo presso Villa Macrina (in via Nazionale), aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.
“Attraverso l’adesione al programma Gol – afferma l’assessore Anna Fiore – l’amministrazione comunale vuole offrire una concreta possibilità a tutti quei cittadini vulnerabili di Torre del Greco che vivono situazioni di disagio sociale ed economico. Desidero ringraziare la dirigente Luisa Sorrentino per l’attenzione e la scrupolosità con cui sta seguendo tutte le fasi di questa procedura, insieme ai dipendenti dell’ufficio Risorse umane e alle assistenti sociali coinvolte. Nel momento in cui si adottano iniziative a sostegno delle categorie più vulnerabili della cittadinanza, si percepisce un senso di responsabilità ancora più forte, che impone di operare con il massimo livello di competenza e attenzione umana”.
Il percorso di tirocinio avrà inizio a gennaio 2026. “Un progetto – prosegue la componente della giunta torrese – che nasce per favorire l’inclusione lavorativa delle fasce più fragili della popolazione. E penso, in particolare, ai giovani che non studiano e non lavorano, ossia i cosiddetti Neet, alle donne in particolari condizioni di svantaggio, alle persone ultracinquantenni che hanno perso il lavoro e ai lavoratori definiti working poor, cioè coloro che, pur lavorando, versano in condizione di precarietà e non dispongono di salari dignitosi. L’obiettivo che si vuole perseguire è di fornire loro un’esperienza lavorativa che permetta di acquisire nuove competenze e valorizzare il proprio curriculum, spendibili successivamente nel mercato del lavoro”.
Per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto formativo personalizzato e verrà affiancato da tutor-dipendenti comunali. Il compenso è interamente finanziato dal programma Gol della Regione Campania.
