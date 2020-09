Torre del Greco – Il Comitato di Quartiere Torre Nord chiede un incremento del servizio di trasporto pubblico per gli alunni

Con una lettera indirizzata al Sindaco Giovanni Palomba, agli Assessori ai Trasporti e alla Pubblica Istruzione, il portavoce del Comitato di Quartiere Torre Nord – Giuseppe Speranza – chiede un incremento del servizio di trasporto pubblico per gli alunni residenti nella parte nord della città.

“Lo scrivente Comitato di Quartiere – si legge nella lettera – a nome e per conto dei cittadini residenti nelle zone Bianchini-Scappi-Montedoro e De Nicola,visto il distanziamento sociale ancora in vigore, visto le misure di prevenzione da adottare, visto il ripetersi di casi anche nella nostra città, per queste e tante altre motivazioni, vista l’imminente apertura delle attività scolastiche chiede agli uffici in indirizzo di provvedere per la disponibilità di autolineee aggiuntive antimeridiane per studenti provenienti dalla succitate zone e che dovranno raggiungere gli istituti superiori in più punti della città.”