Torre del Greco – Il Circolo Nautico ospita mercoledì 14 maggio il convegno “Il ritorno dei confini: scenario geopolitici nell’era multipolare”

“Il dibattito politico contemporaneo registra il ritorno dei confini nazionali: un fenomeno inatteso dopo la fine della guerra fredda e l’illusione di una globalizzazione senza limiti”. Con queste parole gli organizzatori del convegno “Il ritorno dei confini: scenario geopolitici nell’era multipolare” presentano l’iniziativa, in programma mercoledì 14 maggio alle ore 18 nei saloni del Circolo Nautico. Promossa in collaborazione col Touring Club Italiano, l’iniziativa sarà moderata dal console regionale per la Campania e consigliere del Touring Giovanni Pandolfo.

“La caduta degli equilibri bipolari – proseguono gli organizzatori nel presentare il convegno – ha dato origine a una nuova e complessa fase storica: l’era multipolare”. Durante la serata saranno analizzate l’evoluzione di questo scenario, dalle sue origini agli sviluppi più recenti, fino ad interrogarsi sul futuro che attende tutti noi.