Torre del Greco – Il 9 e il 10 Ottobre le elezioni per il Forum dei Giovani

Il 9 e 10 ottobre si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio del Forum dei Giovani di Torre del Greco, l’organo direttivo composto da 24 membri.Dopo la sospensione delle stesse, inizialmente fissate per il 14 e 15 Marzo e poi posticipate a causa dell’emergenza Covid-19, il Sindaco ha finalmente comunicato la nuova data.“Non vediamo l’ora – affermano i consiglieri uscenti del Forum- di vedere eletto il nuovo Consiglio del Forum dei Giovani per riprendere i progetti in cantiere e tutte le nostre attività quotidiane, in particolare l’aula studio a Palazzo Baronale che nel mese di Febbraio aveva toccato anche 40 ingressi giornalieri”.

Sono 28 i candidati per 24 posti disponibili, gli stessi che hanno presentato la candidatura prima della sospensione. “I nuovi giovani che entreranno nel Forum potranno migliorare quanto di buono fatto in questi 3 anni e mezzo per questo strumento di partecipazione che abbiamo dimostrato essere di fondamentale importanza in città”.

Le elezioni si terranno Venerdì 9 ottobre dalle 9 alle 19 al centro polifunzionale “Prof. Mario Lambiase” (Ex Palestra GIL) e alla Tensostruttura “La Salle” e sabato 10 Ottobre dalle 9 alle 14 solo al centro polifunzionale “Prof. M. Lambiase” (Ex Palestra GIL).

Possono votare tutti i giovani residenti nel Comune di Torre del Greco di età compresa tra i 16 e i 34 anni compiuti.