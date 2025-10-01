Torre del Greco – Il 4 ottobre presentazione della V Edizione della Notte Sacra

Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 9.30, presso l’Auditorium della Banca di Credito Popolare – Palazzo Vallelonga a Torre del Greco, si terrà la conferenza stampa di presentazione della V edizione dell’evento “Notte Sacra”.

L’iniziativa, che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti culturali e spirituali più attesi del territorio, sarà illustrata nel corso di un incontro pubblico al quale prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni civili, religiose e culturali.

Interverranno:

• Dott. Mauro Ascione, Presidente della Banca di Credito Popolare

• Don Giosuè Lombardo, Parroco della Basilica di Santa Croce

• Dott.ssa Loredana Raia, Vicepresidente del Consiglio della Regione Campania

• Avv. Luigi Mennella, Sindaco del Comune di Torre del Greco

• Avv. Michele Polese, Vicesindaco del Comune di Torre del Greco

• Dott.ssa Mariateresa Sorrentino, Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali del Comune di Torre del Greco

• M° Ing. Vincenzo Nocerino, Presidente del Comitato “Notte Sacra”, che presenterà nel dettaglio il programma dell’edizione 2025

La conferenza stampa sarà l’occasione per condividere con la cittadinanza il calendario degli eventi, le novità di quest’anno e il valore simbolico della manifestazione, che coniuga fede, arte e partecipazione popolare nel cuore del centro storico di Torre del Greco.