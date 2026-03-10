Torre del Greco – Il 27 marzo Notte Nazionale del Liceo Classico al “Gaetano De Bottis”

Il Liceo Classico “Gaetano De Bottis” di Torre del Greco si prepara ad ospitare un grande evento: la XII edizione della

Notte Nazionale del Liceo Classico , in programma venerdì 27 marzo 2026 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 , un

appuntamento culturale che coinvolge contemporaneamente centinaia di licei classici in tutta Italia e anche all’estero.

Promossa con il supporto del Ministero dell’Istruzione e del Merito , la Notte Nazionale del Liceo Classico rappresenta uno degli eventi culturali scolastici più significativi del panorama nazionale: per una sera le scuole si trasformano in luoghi vivi di cultura, arte e confronto, aprendo le proprie porte alla comunità e al territorio.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Homo sum” , espressione tratta da Terenzio – “Homo sum, humani nihil a me alienum puto” – che invita a riflettere sul significato profondo dell’essere umani, sul valore dell’humanitas e sul ruolo della cultura classica come strumento di comprensione del presente.

Quest’anno il Liceo De Bottis proporrà un format originale e decisamente ambizioso che trasformerà l’istituto in una vera e propria grande arena culturale aperta alla città.

La Notte del Liceo Classico non sarà soltanto una serie di attività scolastiche, ma uno spettacolo unitario e una produzione artistica completa sotto la direzione di Sabrina Torello , costruita attraverso il lavoro di studenti, studentesse e docenti, con la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo e della comunicazione.

Una vera maratona artistica di sei ore tra teatro, musica, letture, performance e linguaggi multimediali che si intrecceranno all’interno di un progetto culturale pensato per trasformare la scuola in una location di spettacolo aperta alla città , capace di superare l’immagine tradizionale dell’istituto scolastico.

Per presentare ufficialmente il programma e gli ospiti della serata , il Liceo Classico G. De Bottis invita giornalisti,

operatori dell’informazione, partner e cittadini alla conferenza stampa di presentazione dell’evento , che si terrà:

Martedì 25 marzo – ore 11:30 presso il Liceo Classico “Gaetano De Bottis” – Torre del Greco

Durante l’incontro saranno illustrati il tema dell’edizione 2026, il format artistico della serata e le principali iniziative previste nell’ambito della Notte Nazionale del Liceo Classico.

La partecipazione della città e dei media rappresenta un elemento fondamentale per condividere e valorizzare un evento che, anno dopo anno, continua a trasformare la scuola in uno spazio aperto di cultura, dialogo e partecipazione.