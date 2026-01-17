Torre del Greco – Il 23 gennaio al Circolo Nautico “40 anni senza Eduardo, ma con Eduardo”

Una intera serata dedicata ad uno dei maggiori drammaturghi napoletani. È “40 anni senza Eduardo, ma con Eduardo”, rappresentazione a cura del gruppo “Per la pace” del museo del mare di Napoli che andrà in scena al Circolo Nautico di Torre del Greco venerdì 23 gennaio, con inizio fissato alle ore 17. Un appuntamento che vede l’impegno fattivo del sodalizio guidato dal presidente Gianluigi Ascione, grazie anche al lavoro della consigliera Anna Martorano, in sinergia con museo del mare e Thetys fondazione museo del mare.

Dopo i saluti istituzionali, la serata entrerà nel vivo con l’introduzione di Maria Antonietta Selvaggio, vicepresidente della fondazione Thetys, mentre la conduzione sarà affidati a Nella D’Agostino, che oltre ad occuparsi di raccordare i vari momenti artistici firma anche la regia dell’evento.

Gli interventi musicali sono affidati a Vincenzo Boccardi, Ugo Dentale e Tiziana Tuzi, con la partecipazione straordinaria del soprano Luigia Gargiulo: a loro saranno affidati, tra le altre, le interpretazioni di “Munasterio ‘e Santa Chiara”, “Uocchie c’arraggiunate”, Passione e Reginella. Prevista anche la partecipazione degli attori Diego Rizzo e Sara Viscovo, chiamati a proporre al pubblico (l’ingresso alla struttura posta sul molo di levante del porto torrese sarà gratuito) il monologo del caffè di Questi fantasmi, una poesia tratta da “Sabato, domenica e lunedì”, una lettura da “Le voci di dentro”, un adattamento da “Napoli milionaria”, la poesia “I vulesse truvà pace”, con chiusura affidata a “’O mare”.